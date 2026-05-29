Шайдоров: мне не вручили удостоверение ЗМС Казахстана, хотя норматив я выполнил

Олимпийский чемпион — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сообщил, что ему не выдали удостоверение заслуженного мастера спорта, при том что это звание он получил ещё в 2025 году после серебра чемпионата мира.

«Я не стремлюсь к конфликтам с какими‑либо органами, однако не могу допустить публичного очернения моего имени. Хочу прояснить ситуацию. На текущий момент мне не вручено удостоверение заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, хотя норматив был выполнен ещё в 2025 году — тогда я завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Все необходимые процедуры оформления были пройдены, но документ так и не получен.

При этом я не настаиваю на торжественной церемонии с красной дорожкой: готов получить удостоверение даже по почте. Оно — итог десятилетнего труда, моя заслуга и профессиональное наследие.

Что касается выплат призовых за Олимпийские игры, я понимаю, что процедура требует времени, и уверен, что работа над этим ведётся. К этому у меня нет никаких вопросов», — написал Шайдоров в социальной сети.