Роднина высказалась о пункте о медали ОИ-2030 в контракте Шайдорова со сборной Казахстана

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на пункт в контракте казахстанского теннисиста Михаила Шайдорова об обязательстве по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года.

«Мы же работаем по четырёхлетнему циклу. Планы пишутся на четыре года. Это реально и нормально — указывать планы на Олимпиаду-2030. При чём тут выплаты? Они идут по результату выполнения. А под планы надо финансировать поездки, сборы, закладывать траты на постановки программы. Насчёт того, что ему не платят, я не знаю. Михаил — спортсмен Казахстана. Не знаю, что там происходит», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.