Фигурист Шайдоров заявил, что его упрекают за высказывания об отсутствии финансирования

Казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова обвиняют в том, что он рассказал об отсутствии финансирования от федерации Казахстана в недавнем интервью.

«Я счастливый человек, я занимаюсь своим любимым делом. Для меня деньги не самое главное в жизни, я успею их заработать. Я просто хочу, чтобы все условия, которые были мне обещаны, были выполнены. Но с февраля месяца у меня даже нет врача. Меня упрекают в том, что я вынес этот вопрос публично. Скажу так — я не шёл на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос и я ответил правду, как есть. Я врать не умею», — написал Шайдоров в социальной сети.