Фигурное катание Новости

В парламенте Казахстана высказались о невыплате зарплаты олимпийскому чемпиону Шайдорову

В парламенте Казахстана высказались о невыплате зарплаты олимпийскому чемпиону Шайдорову
Депутат мажилиса (нижней палаты парламента Республики Казахстан) Асхат Рахимжанов прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2026 года по фигурному катанию казахстанца Михаила Шайдорова, что ему не выплачивают зарплату после победы в Милане.

«На самом деле, я считаю, что любые спортивные достижения – это в первую очередь имидж государства. И по тому, как поддерживается спорт, по тому, как наши спортсмены выступают, можно сделать определённые выводы, насколько страна развивается, развита и готова складываться в свой международный имидж. Тем более что этот вопрос касается Олимпийских игр. Вопросы того, сколько средств выделяется на подготовку спортсменов, уже очень много различных материалов выходило. Я считаю, что в этой сфере нужно наводить определённый порядок.

Если спортсмен заявляет, что его лишают заработной платы или что-то как-то урезают, то просто так это говориться, естественно, не будет. Потому что, насколько мы понимаем, спортсмены – это люди чести. И говорить какие-то крамольные вещи, не подтверждённые никакими фактами, естественно, они не будут. Поэтому я считаю, что в этом именно вопросе нужно более тщательно разбираться. И виновных, естественно, нужно наказывать. Говоря о том, что в стране существует коррупция в части подготовки спортсменов или финансирования каких-либо спортивных клубов, футбольных клубов, то это ни для кого не секрет. Поэтому этот вопрос должен быть на особом контроле у руководства страны», — приводит слова Рахимжанова «КазТАГ».

Напомним, в недавнем интервью Михаил Шайдоров заявил, что не получает финансирования от Министерства туризма и спорта Казахстана после победы на ОИ-2026 и не знает, на какие деньги готовиться к предстоящему сезону.

Роднина высказалась о пункте о медали ОИ-2030 в контракте Шайдорова со сборной Казахстана
