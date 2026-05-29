Тренер Артёма Ковалёва отреагировал на уход подопечного из его группы

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков высказался о переходе своего подопечного Артёма Ковалёва из его тренерского штаба в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Парень, а точнее, уже не парень, а мужчина принял такое решение. Он с Женей раньше работал, во времена, когда мы работали у Плющенко вместе. Он решил попробовать что-то другое. Почему он так решил – лучше спросить у него, я тут за него ответить не смогу», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».

Артёму Ковалёву 22 года, бо́льшую часть карьеры он тренировался под руководством Волкова. 27 мая стало известно о его переходе в группу Плющенко, где спортсмен успел провести первую тренировку.