Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жилина исполнила четверной сальхов на тренировке после перехода под флаг Азербайджана

Жилина исполнила четверной сальхов на тренировке после перехода под флаг Азербайджана
Комментарии

18-летняя фигуристка Вероника Жилина сделала на тренировке четверной сальхов. Видео исполненного прыжка опубликовал у себя на странице в соцсети её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее стало известно, что Жилина получила релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Азербайджана. В прошлое межсезонье фигуристке было отказано в данной возможности. Помимо Жилиной, за сборную Азербайджана будет выступать Александр Плющенко.

Вероника Жилина — чемпионка России среди юниоров (2019, 2020), победитель этапа юниорского Гран‑при в Словакии (2021), серебряный призёр юниорского чемпионата России (2023).

Материалы по теме
Плющенко выполнил угрозу и отдал своих талантов другим странам. Ушли уже трое!
Плющенко выполнил угрозу и отдал своих талантов другим странам. Ушли уже трое!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android