Жилина исполнила четверной сальхов на тренировке после перехода под флаг Азербайджана

18-летняя фигуристка Вероника Жилина сделала на тренировке четверной сальхов. Видео исполненного прыжка опубликовал у себя на странице в соцсети её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее стало известно, что Жилина получила релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Азербайджана. В прошлое межсезонье фигуристке было отказано в данной возможности. Помимо Жилиной, за сборную Азербайджана будет выступать Александр Плющенко.

Вероника Жилина — чемпионка России среди юниоров (2019, 2020), победитель этапа юниорского Гран‑при в Словакии (2021), серебряный призёр юниорского чемпионата России (2023).