Министр туризма и спорта Казахстана прояснил причину отсутствия зарплаты у Шайдорова

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов объяснил, почему министерство с марта не выплачивает олимпийскому чемпиону 2026 года по фигурному катанию Михаилу Шайдорову зарплату.

– В последние дни активно обсуждается ситуация вокруг Михаила Шайдорова. Спортсмен заявил, что уже пять месяцев не получает заработную плату. Почему возникла такая ситуация?

– Прежде всего хочу подчеркнуть: Михаил Шайдоров – выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион и человек, которым гордится вся страна. Его победа стала историческим событием для казахстанского фигурного катания и всего отечественного спорта. Здесь важно уточнить, что речь не идёт о пяти месяцах невыплаты заработной платы. До февраля 2026 года Михаил получал заработную плату в рамках действующего контракта предыдущего олимпийского цикла. После Олимпийских игр – 2026 в феврале этот контракт завершился. С марта необходимо было заключить новый договор на следующий олимпийский цикл. Такая процедура распространяется на всех спортсменов национальных команд без исключения. После завершения одного периода подготовки оформляется новый контракт на следующий цикл. Это стандартная практика. На сегодняшний день новый договор со спортсменом пока не подписан, поэтому отсутствуют правовые основания для начисления выплат по новому периоду, – приводит слова Мырзабосынова Zakon.kz.