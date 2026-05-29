ISU ещё не выдал разрешение Александру Плющенко на смену спортивного гражданства

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не выдал официальное разрешение фигуристу Александру Плющенко на смену спортивного гражданства.

Clearance ISU будет выдан Александру Плющенко в ближайшее время — на следующей неделе. Проблем с документами не ожидается, поскольку Александр не выступал за сборную России на официальных турнирах.

Александру Плющенко 13 лет, он ни разу не выступал на международных соревнованиях, поэтому процесс смены спортивного гражданства проходит без осложнений.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Азербайджан.