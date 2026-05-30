В парламенте Казахстана раскритиковали невыплату зарплаты олимпийскому чемпиону Шайдорову

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента Республики Казахстан) Сергей Пономарёв прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2026 года по фигурному катанию казахстанца Михаила Шайдорова, что ему не выплачивают зарплату после победы в Милане.

«Я увидел высказывание Михаила Шайдорова о том, что он после Олимпиады вдруг ощутил себя в вакууме, финансовом вакууме. Но вы помните, был скандал, где обсуждалась его зарплата, но если учесть, что он единственный наш медалист, причём принёс золотую медаль в Милане, и это гордость нашей страны, объективно. И мы понимаем, что он, конечно, наверное, тщательно продумал, прежде чем что-то он говорил. Поэтому я считаю, что министерство туризма и спорта должно дать объяснение, поскольку это витает в воздухе. Если бы мы сорили олимпийскими чемпионами, другое дело. Но у нас он единственный. И ситуация с его финансированием не очень радужная», — приводит слова Пономарёва «КазТАГ».

Напомним, в недавнем интервью Михаил Шайдоров заявил, что не получает финансирования от Министерства туризма и спорта Казахстана после победы на ОИ-2026, а также не знает, на какие деньги готовиться к предстоящему сезону.

