В парламенте Казахстана назвали возможную причину невыплаты зарплаты Шайдорову

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента Республики Казахстан) Сергей Пономарёв назвал возможную причину невыплаты заработной платы олимпийскому чемпиону 2026 года по фигурному катанию казахстанцу Михаилу Шайдорову после победы в Милане.

Он отметил, что депутаты понимают важность нормального финансирования спортсмена такого уровня и ждут от министерства туризма и спорта официальных разъяснений.

«Я думаю, не исключаю, что это просто обида. Не могу сказать. У меня в голове просто не укладывается подобная ситуация. Олимпийский чемпион и без зарплаты. Там врача нет у него, он не может подготовиться к своим определённым этапам, стадиям, соревнованиям. Это просто какой-то немыслимый абсурд. (...) Я думаю, что мы свяжемся с Михаилом, переговорим с ним и из первых уст узнаем ситуацию. Возможно, сделаем депзапрос», — приводит слова Пономарёва «КазТАГ».

Напомним, в недавнем интервью Михаил Шайдоров заявил, что не получает финансирования от Министерства туризма и спорта Казахстана после победы на ОИ-2026, а также не знает, на какие деньги готовиться к предстоящему сезону.

