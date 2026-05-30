Бывший тренер Самоделкиной рассказала, как была уволена после Универсиады-2025

Эльмира Турганова, бывший тренер казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказала, как была уволена после того, как фигуристка стала бронзовым призёром Универсиады-2025.

«Ранее я была личным тренером Софьи Самоделкиной. В январе 2025 года мы выехали на Всемирную Универсиаду, где заняли третье место. Когда мы вернулись домой, нас не только не поздравили, но меня ещё и уволили по причине прогула более трёх часов по неуважительной причине. Хотя я выезжала в свой законный трудовой отпуск, при этом график отпусков уже был подписан руководителем ДЮСШ №2 Сахарбаевым Бауыржаном. Тем не менее меня уволили.

До Универсиады Василий Левит вызвал меня к себе и сказал, чтобы я увольнялась по собственному желанию, но я отказалась. Я ему объясняла, что я мать двоих детей, мать-одиночка, воспитываю их одна. Что у меня есть ипотека. Я его слёзно просила хотя бы дать мне время доработать до конца марта, когда мы завоюем олимпийскую лицензию. Но тем не менее он мне сказал: «Ты должна уволиться сейчас». Меня уволили.

Я не понимаю, по какой причине нашим чиновникам, определённым чиновникам, руководителям управления спорта неугодны такие люди, как я. Неужели разве не нужны результаты? Разве не нужна олимпийская лицензия? Разве не нужны медали на Олимпийских играх? Для меня это непонятно. Но почему-то в нашей стране такие люди, как я, которые сами достигают успехов в одиночку, без связей и поддержки, они неугодны. И в данный момент со мной случилась такая несправедливость.

Также хотела бы сказать: в тот момент мне адвокат сказал, чтобы я подняла общественный резонанс в социальных сетях, чтобы выиграть своё дело в суде по восстановлению на работе. Но меня от этого остановил наш министр спорта Ербол Мырзабосынов. Он мне обещал, что всё уладит, что всё будет хорошо и справедливость восстановится. Но по сей день это осталось всё на словах и пустыми обещаниями.

Если честно, я считала это каким-то позором и каким-то стыдом. Мне было реально стыдно перед зарубежными странами, так как мы тогда находились под пристальным вниманием иностранных журналистов. И представляете, такое происходит в нашей стране. Мы готовимся к завоеванию олимпийской лицензии, мы готовимся к Олимпийским играм, и личного тренера увольняют за то, что она уехала на Всемирную Универсиаду, где они заняли третье место, и это является неуважительной причиной. И также Василий Алексеевич сказал, что Всемирная Универсиада – это для него не соревнования и это не результат. Я была в недоумении.

Я бы хотела вас всех попросить распространить это видео и поддержать наш казахстанский спорт. Помочь нам восстановить справедливость. Я за Михаила Шайдорова, я за справедливость. Именно интервью Михаила Шайдорова сподвигло меня записать данное видео», – сказала Турганова в видео, размещённом в одной из социальных сетей.