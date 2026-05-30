«Столько вложила сил и личных денег». Экс-тренер Самоделкиной — о разрыве с фигуристкой

Эльмира Турганова, бывший тренер казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказала, как произошло её расставание со спортсменкой.

«После того как я осталась без работы, меня ждало — после завоевания олимпийской лицензии — предательство от моей спортсменки Самоделкиной Софьи. Хотя я с такой душой всё делала для неё. Столько вложила сил и личных денег. Но когда у тебя появляется результат в виде олимпийской лицензии, у тебя появляется столько помощников и советников… и тут она забыла, кто всё время ей помогал в этом нелёгком пути», – написала Турганова в одной из социальных сетей.

Экс-россиянка Самоделкина сменила спортивное гражданство в мае 2024 года. Турганова начала работать с фигуристкой ещё до смены спортивного гражданства в 2023 году.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии Софья Самоделкина заняла 10-е место в соревнованиях фигуристок.