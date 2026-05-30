«Было важно, что весь мир спорта поддержал». Плющенко — о переходе сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова Алексея Ягудина в адрес его сына, Александра Плющенко, после смены спортивного гражданства с российского на азербайджанское, а также выразил благодарность всему миру спорта за поддержку юного фигуриста.

«Тот случай, когда Алексей Ягудин будет болеть за Плющенко! На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера короткая, сложная и непредсказуемая.

Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать и не откопать. Очень благодарен Лёше и всем, кто смотрит на этот вопрос через призму спорта и шанса для 13-летнего мальчика, который только начинает свой путь в большом спорте», – написал Плющенко у себя в телеграм-канале.

