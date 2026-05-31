Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова поделилась кадрами отпуска на море

Александра Трусова поделилась кадрами отпуска на море
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями, сделанными во время её отпуска на море. Кадры фигуристка опубликовала у себя в телеграм-канале. На них Александра запечатлена как одна, так и с сыном Михаилом.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Трусова ранее объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.

Материалы по теме
Трусова вернётся с программой от самого модного хореографа мира! Отстранение не помеха
Трусова вернётся с программой от самого модного хореографа мира! Отстранение не помеха
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android