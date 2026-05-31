Александра Трусова поделилась кадрами отпуска на море

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями, сделанными во время её отпуска на море. Кадры фигуристка опубликовала у себя в телеграм-канале. На них Александра запечатлена как одна, так и с сыном Михаилом.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Трусова ранее объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.