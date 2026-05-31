«На трёх телевизорах сразу». Туктамышева показала, как следила за финалом Лиги чемпионов

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с фанатами видео, на котором продемонстрировала, как следила за финалом Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Пришли смотреть финал Лиги чемпионов. На трёх телевизорах сразу (смеётся), чтобы ничего не упустить. Такой вот спортивный бар. У нас время 10:50 утра, люди уже начали свои выходные», — прокомментировала происходящее Туктамышева.

Туктамышева в данный момент находится на отдыхе вместе с действующим чемпионом России Петром Гуменником.