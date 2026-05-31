Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«На трёх телевизорах сразу». Туктамышева показала, как следила за финалом Лиги чемпионов

«На трёх телевизорах сразу». Туктамышева показала, как следила за финалом Лиги чемпионов
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с фанатами видео, на котором продемонстрировала, как следила за финалом Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Пришли смотреть финал Лиги чемпионов. На трёх телевизорах сразу (смеётся), чтобы ничего не упустить. Такой вот спортивный бар. У нас время 10:50 утра, люди уже начали свои выходные», — прокомментировала происходящее Туктамышева.

Туктамышева в данный момент находится на отдыхе вместе с действующим чемпионом России Петром Гуменником.

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android