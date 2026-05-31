Фото: Пётр Гуменник катается на вейкборде

Действующий чемпион России по фигурному катанию россиянин Пётр Гуменник показал в социальных сетях, как освоил вейкбординг.

Пётр Гуменник на вейкборде Фото: Соцсети Петра Гуменника

Пётр Гуменник на вейкборде Фото: Соцсети Петра Гуменника

Пётр Гуменник после освоения вейкборда Фото: Соцсети Петра Гуменника

Напомним, в начале мая Пётр Гуменник отправился в США для отдыха в межсезонье и стажировки у знаменитого американского тренера Рафаэля Арутюняна. Это не первое сотрудничество Гуменника с Арутюняном: во время сезона-2025/2026 Пётр уже стажировался в тренерской группе Арутюняна.

Пётр Гуменник является участником Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия), чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России, а также трёхкратным победителем финала Гран-при России.