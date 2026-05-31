Алина Загитова лично поздравила Дмитрия Бивола с победой над Айфертом в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова лично поздравила объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) боксёра Дмитрия Бивола с победой в поединке с немцем Михаэлем Айфертом. Бой состоялся вчера, 30 мая, в Екатеринбурге. Видео момента поделилась Федерация бокса России.

Напомним, Бивол победил Айферта единогласным решением судей. Поединок прошёл на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. На кону стояли пояса IBF и WBA в полутяжёлом весе, которыми владеет россиянин. Он защитил свои титулы уже в 14-й раз, не считая временных поясов.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, выигравшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).