Алина Горбачёва проводит тренировочный сбор в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва сообщила о том, что проводит тренировочный сбор в Пекине (Китай).

«Всем привет! Мы отлично долетели, и я провожу свою тренировку на олимпийской тренировочной арене а Пекине», – сказала Горбачёва в видео, размещённом в её телеграм-канале.

В середине мая фигуристка сообщила о том, что впервые за несколько месяцев вышла на лёд, после того как восстановилась от травмы колена. Горбачёва получила травму во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских соревнованиях.

