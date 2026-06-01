«Встала на новые рельсы». Медведева рассказала о работе постановщиком программ

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе в качестве постановщика программ, отметив, что уже успела поставить несколько номеров юным фигуристам.

«Сейчас я встала на новые «рельсы» фигурного катания, я ставлю программы, уже поставлены пять программ. И, конечно, очень волнительно, когда ты впервые выходишь на лёд и перед тобой стоит ребёнок 14-15 лет, который в принципе уже вообще-то четверные прыжки прыгает, а я никогда не прыгала четверные прыжки. И мне нужно ей поставить программу. И, конечно же, страшно – где-то ты чувствуешь себя неуверенно.

Я, конечно, помню всё, что катала, но теперь совершенно другое фигурное катание. Первую программу поставила, подъезжаешь к тренеру, ну что, ну как. И вот самый страшный момент, это когда ты запускаешь музыку и спортсмен начинает катать программу. И ты не понимаешь, хорошо ты сделала или нет», – приводит слова Медведевой ТАСС.