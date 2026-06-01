Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Встала на новые рельсы». Медведева рассказала о работе постановщиком программ

«Встала на новые рельсы». Медведева рассказала о работе постановщиком программ
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе в качестве постановщика программ, отметив, что уже успела поставить несколько номеров юным фигуристам.

«Сейчас я встала на новые «рельсы» фигурного катания, я ставлю программы, уже поставлены пять программ. И, конечно, очень волнительно, когда ты впервые выходишь на лёд и перед тобой стоит ребёнок 14-15 лет, который в принципе уже вообще-то четверные прыжки прыгает, а я никогда не прыгала четверные прыжки. И мне нужно ей поставить программу. И, конечно же, страшно – где-то ты чувствуешь себя неуверенно.

Я, конечно, помню всё, что катала, но теперь совершенно другое фигурное катание. Первую программу поставила, подъезжаешь к тренеру, ну что, ну как. И вот самый страшный момент, это когда ты запускаешь музыку и спортсмен начинает катать программу. И ты не понимаешь, хорошо ты сделала или нет», – приводит слова Медведевой ТАСС.

Материалы по теме
Валиева и Трусова пока ещё не в сборной страны. Но уже совсем рядом
Валиева и Трусова пока ещё не в сборной страны. Но уже совсем рядом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android