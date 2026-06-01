Евгения Медведева: сейчас у меня фокус внимания смещён на медийную деятельность

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие изменения произошли в её жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Книжку закрыли, главу прочитали, ещё одну написали, всё нормально. На полочку положили, перечитывать много можно, но проживать заново не стоит, много лет уже прошло. С окончания моей карьеры как минимум пять лет практически уже прошло. Было бы странно, если бы человек за пять или восемь лет не поменялся, согласитесь.

Было бы странно, если бы человек продолжал эмоционировать на какие-то определённые ситуации в жизни.

Карьера спортивная была, сейчас она закончена. Пришло время заниматься чем-то другим. И, главное, делать то, что ты делаешь, действительно хорошо. То есть сейчас у меня фокус внимания смещён на мою медийную деятельность», – приводит слова Медведевой ТАСС.