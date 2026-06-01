Авербух заявил, что Трусова и Валиева имеют все шансы попасть в сборную России

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева должны выступить на чемпионате России для отбора в сборную страны.

— Как вы считаете, нужно ли включить Александру Трусову и Камилу Валиеву в сборную на следующий сезон?

— Что значит «включить»? Они должны выступить на чемпионате России, и после этого будет сформирована сборная по результатам, показанным на чемпионате страны. Все шансы попасть в расширенный состав сборной России у них есть. Но включение по желанию кого‑либо невозможно! — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».