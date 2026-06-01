Плющенко анонсировал выступления новых спортсменов на своих шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал пополнение своей группы фигуристами. Об этом он заявил на Дне московского спорта. К тренеру присоединились фигуристы Ксения Синицына и Артём Ковалёв.

«Действительно будет новое шоу на новогодние сказки, на новогодние каникулы, оно будет очень интересное. В связи с новыми переходами, которые состоялись у меня ранее и ещё состоятся, я не исключаю, что многие мои спортсмены, вновь прибывшие ко мне, будут также участвовать в моих шоу», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее академию Плющенко покинули фигуристы Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Никита Сарновский.