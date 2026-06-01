Плющенко: хочется, чтобы мы уже вышли на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подчеркнул, что ему важно, чтобы российские фигуристы вернулись к участию в международных турнирах.

«Я думаю, что всё хорошо идет и в правильном направлении. Фигурное катание очень интересно смотреть — четверные прыжки и каскады. Хочется, чтобы мы уже вышли на международную арену. У нас девчонки крутые, с четверными прыжками. Сейчас подрастающее поколение тоже крутое», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на фоне ситуации на Украине. При этом организация сделала исключение для фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян: они прошли отбор на Олимпиаду и успешно квалифицировались, заняв в итоге шестое место на турнире.