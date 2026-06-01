Плющенко назвал Олимпиаду-2014 в Сочи самой сложной в карьере

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Олимпиада-2014 в Сочи стала для него самым серьёзным испытанием за всё время выступлений.

«Я выступал на четырёх Олимпиадах, безумно счастлив, что мне повезло и удалось выступить на четырёх Олимпиадах. Все сложные, но самая сложная — конечно, сочинская. Самая любимая, конечно, туринская. На первой своей Олимпиаде занял второе место, хотя был готов на 1000%, но не справился психологически. Для меня всегда второе и третье места — это, конечно же, поражение, всегда только номер один, только победа», — приводит слова Плющенко ТАСС.