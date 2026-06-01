Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Штаб Этери Тутберидзе начнёт сборы на своём катке 8 июня — источник

Штаб Этери Тутберидзе начнёт сборы на своём катке 8 июня — источник
Комментарии

Спортивные сборы фигуристов, занимающихся в штабе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, начнутся 8 июня и пройдут в Центре фигурного катания Тутберидзе в Ясеневе (Москва).

«Группа Этери Тутберидзе начнёт сборы 8 июня на своём катке», — приводит ТАСС слова знакомого с ситуацией источника.

Помимо самой Тутберидзе, в её штабе работают Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Из известных действующих спортсменов группу представляют Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Андрей Мозалёв, Ника Эгадзе (Грузия), Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова.

Новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе открылся в начале 2024 года.

Материалы по теме
Чемпионка Тутберидзе выбыла из борьбы до старта сезона. У Двоеглазовой серьёзная травма?
Чемпионка Тутберидзе выбыла из борьбы до старта сезона. У Двоеглазовой серьёзная травма?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android