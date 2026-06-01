Штаб Этери Тутберидзе начнёт сборы на своём катке 8 июня — источник

Спортивные сборы фигуристов, занимающихся в штабе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, начнутся 8 июня и пройдут в Центре фигурного катания Тутберидзе в Ясеневе (Москва).

«Группа Этери Тутберидзе начнёт сборы 8 июня на своём катке», — приводит ТАСС слова знакомого с ситуацией источника.

Помимо самой Тутберидзе, в её штабе работают Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Из известных действующих спортсменов группу представляют Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Андрей Мозалёв, Ника Эгадзе (Грузия), Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова.

Новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе открылся в начале 2024 года.