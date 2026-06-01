Вице-министр спорта Казахстана прокомментировал инцидент с зарплатой у Шайдорова

Вице‑министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев рассказал о развитии ситуации, сложившейся вокруг олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова.

«Хотел бы сделать официальное заявление относительно ситуации, которая сложилась вокруг обсуждения Михаила Шайдорова. Хотел бы сразу сказать, что Михаил Шайдоров – это легенда казахстанского спорта, это человек, который записал своё имя золотыми буквами в историю. И мы всецело поддерживаем Михаила во всех его начинаниях и желаем ему только новых больших побед.

Относительно контракта, который все активно обсуждают, хотел бы сказать, что Михаил его подписал. Заключение соглашения прошло в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию – мы обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан. Сразу после подписания контракта мы его приняли в работу, вытекающие из этого контракта все обязательства будут исполнены и произведены все соответствующие выплаты.

Кроме того, хотел бы отметить, что в ближайшее время Михаил приедет в министерство туризма и спорта, где мы совместно обсудим все вопросы: подготовку к следующему олимпийскому циклу, к новым соревнованиям, и совместные вопросы по развитию фигурного катания в нашей стране», — сказал Жарасбаев в видео, опубликованном пресс-службой министерства туризма и спорта республики Казахстан.

Напомним, в недавнем интервью Михаил Шайдоров заявил, что не получает финансирования от Министерства туризма и спорта Казахстана после победы на ОИ-2026, а также не знает, на какие деньги готовиться к предстоящему сезону.

Олимпийского чемпиона Шайдорова оставили без зарплаты! Но уже требуют медаль на Играх-2030
