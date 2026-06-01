Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юлия Липницкая показала видео с сыном и дочерью в День защиты детей

Юлия Липницкая показала видео с сыном и дочерью в День защиты детей
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве российская фигуристка, а ныне тренер Юлия Липницкая в честь Дня защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, опубликовала у себя на странице в соцсети видео с подросшими сыном Арсением и дочерью Каталиной.

Липницкая родила дочь Каталину в 2020 году, её отцом является бывший фигурист Владислав Тарасенко. Позднее партнёры расстались. Осенью 2024 года стало известно, что Липницкая родила сына от хореографа Дмитрия Михайлова. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Юлия Липницкая становилась чемпионкой Игр в Сочи (2014) в командном турнире.

Материалы по теме
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android