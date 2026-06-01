Юлия Липницкая показала видео с сыном и дочерью в День защиты детей

Олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве российская фигуристка, а ныне тренер Юлия Липницкая в честь Дня защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, опубликовала у себя на странице в соцсети видео с подросшими сыном Арсением и дочерью Каталиной.

Липницкая родила дочь Каталину в 2020 году, её отцом является бывший фигурист Владислав Тарасенко. Позднее партнёры расстались. Осенью 2024 года стало известно, что Липницкая родила сына от хореографа Дмитрия Михайлова. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Юлия Липницкая становилась чемпионкой Игр в Сочи (2014) в командном турнире.