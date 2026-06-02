«Подготовка проходит хорошо. Не волнуемся». Медведева и Гайнутдинов сыграют свадьбу летом

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов планируют сыграть свадьбу примерно через месяц. Точная дата пока не называется.

«Подготовка проходит хорошо, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила, потому что знают наш график и загруженность», – приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

Медведева объявила о помолвке с Гайнутдиновым в ноябре 2025 года. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».