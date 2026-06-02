Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: идея Малинина пропустить сезон не кажется стратегически правильной

Вайцеховская: идея Малинина пропустить сезон не кажется стратегически правильной
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская отреагировала на заявления трёхкратного чемпиона мира, американского фигуриста Ильи Малинина о вероятном пропуске следующего сезона. Сам Малинин ранее подчёркивал, что не знает наверняка, будет ли выступать в грядущем сезоне.

«Посмотрела очередную фотосессию Ильи Малинина для журнала Dazed, и почему-то вспомнилось, как в своё время Анна Курникова, выиграв какой-то из относительно крупных турниров, получила приглашение сняться для модного глянца, типа ELLE, или что-то вроде. Съёмка действительно вышла классной, и Аня даже сказала, что вот оно — занятие мечты. Типа — зачем убиваться на корте, если те же самые деньги можно заработать, прохаживаясь по подиуму?

Говорила она это, похоже, всерьёз, потому что почти сразу появился комментарий кого-то из больших фигур модельного бизнеса. Сводился он к тому, что моделей в этом бизнесе более чем достаточно, конкуренция жесточайшая и юная дама должна понимать: она интересна глянцевым журналам только до тех пор, пока хорошо играет в теннис.

Именно поэтому, кстати, озвученная Малининым идея возможно пропустить сезон (без очевидной перспективы возвращения) не кажется мне стратегически правильной. Контракты и деньги это, безусловно, хорошо, но без результата всё это очень быстро может свестись к названию самого известного из романов американской писательницы Бел Кауфман», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

