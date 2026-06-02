Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Мария Сенюк подарила музею МГУСиТ телефон с Олимпиады-2026

Фигуристка Мария Сенюк подарила музею МГУСиТ телефон с Олимпиады-2026
Комментарии

Израильская фигуристка российского происхождения, студентка МГУСиТ Мария Сенюк подарила музею своего университета телефон Samsung. Гаджет был вручён спортсменке на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Когда я узнала, что в университете открывается новый музей, мне очень захотелось оставить телефон там. Одно дело — продать его, совсем другое — сохранить в памяти. На нём остались все видео с церемонии открытия Игр, снятые прямо в тот момент, когда я выходила на стадион. Мне кажется, это отличное начало для музея — и для меня большая честь найти этому телефону достойное место. Невероятная энергия от зрителей — это был, пожалуй, самый масштабный стадион, где мне когда-либо доводилось выступать. Многие зрители включили фонарики на телефонах — то, что я увидела, просто невозможно описать словами», — приводит слова Сенюк ТАСС.

Материалы по теме
Мама Муравьёвой пообещала обратиться в Роскомнадзор из-за ложных сообщений в СМИ о дочери
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android