Фигуристка Мария Сенюк подарила музею МГУСиТ телефон с Олимпиады-2026

Израильская фигуристка российского происхождения, студентка МГУСиТ Мария Сенюк подарила музею своего университета телефон Samsung. Гаджет был вручён спортсменке на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Когда я узнала, что в университете открывается новый музей, мне очень захотелось оставить телефон там. Одно дело — продать его, совсем другое — сохранить в памяти. На нём остались все видео с церемонии открытия Игр, снятые прямо в тот момент, когда я выходила на стадион. Мне кажется, это отличное начало для музея — и для меня большая честь найти этому телефону достойное место. Невероятная энергия от зрителей — это был, пожалуй, самый масштабный стадион, где мне когда-либо доводилось выступать. Многие зрители включили фонарики на телефонах — то, что я увидела, просто невозможно описать словами», — приводит слова Сенюк ТАСС.