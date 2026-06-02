Илья Малинин: хочу вывести фигурное катание на новый уровень внимания

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин заявил, что хочет вывести фигурное катание на новый уровень внимания.

— Медали не определяют человека. Именно такой у меня сейчас образ мышления. Дело больше не в завоевании медалей. Хочу изменить этот вид спорта. Хочу вывести фигурное катание на новый уровень внимания. И я начинаю это видеть. Особенно благодаря всем другим фигуристам, которые помогают в этом движении. Многие люди подходят ко мне и говорят, что я вдохновляю их кататься на коньках или становиться лучше. Очень горжусь этим. Я хочу, чтобы фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта и искусства в мире.

— А какие у вас цели, помимо фигурного катания?

— У меня есть несколько целей, помимо фигурного катания. Надеюсь начать карьеру в сфере дизайна одежды, хочу стать видеоблогером. Хочу, чтобы меня знали не только как фигуриста. Мне нравится быть очень креативным. Действительно хочу вдохновлять людей по всему миру и помогать им понять, что быть другим — это нормально. Быть уникальным — это нормально, выделяться — в этом нет ничего плохого. Если всем нравится одно и то же и все ненавидят всех остальных за то, что они другие, это просто нехорошее общество, — приводит слова Малинина Dazed.