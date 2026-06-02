Софья Муравьёва опубликовала видео, снятое на «Навка Арене»

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва опубликовала у себя на странице в соцсети видео, снятое на «Навка Арене» в Москве. Ранее стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с санкт-петербургским тренером Алексеем Мишиным и сделала запрос на отчисление из сборной России, при этом о переходе фигуристки в новый тренерский штаб информации не появлялось.

«Навка Арена» была открыта в 2025 году. Наиболее известным тренерским штабом, работающим на этом катке, является группа Светланы Соколовской, под руководством которой занимаются Камила Валиева, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров.