ISU ужесточил правила допуска спортсменов к международным турнирам

Международный союз конькобежцев (ISU) с 12 июня 2026 года введёт в действие обновлённые правила допуска в части гражданства, которые сильно бьют по парам в фигурном катании.

С 12 июня выступать за новую страну можно только при наличии гражданства или подтверждённого проживания минимум 180 дней за последний календарный год.

Ранее в правиле 109 ISU указывалось, что спортсмен должен прожить в новой стране не менее года. Теперь же даётся чёткое определение, согласно которому непрерывное проживание должно составлять минимум 180 дней в течение последнего календарного года. Статус требуется подтверждать ежегодно.

В спортивных и танцевальных парах ранее допускалось, чтобы один из спортсменов прожил в новой стране хотя бы год, а второй должен был быть просто гражданином любой страны-члена ISU. Теперь как минимум один из партнёров должен иметь гражданство этой страны, а второй должен непрерывно проживать в ней минимум 180 дней в течение последнего календарного года.