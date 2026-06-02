«Я хотела быть ею». Изабо Левито — о Евгении Медведевой

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, что в детстве мечтала стать похожей на россиянку Евгению Медведеву.

«Когда я росла, смотрела все прокаты Евгении Медведевой. Не то чтобы любила её… я хотела быть ею (смеётся)», — сказала Левито во время общения с фанатами в рамках мероприятиях Toast to Milan.

Изабо Левито является серебряным призёром чемпионата мира 2024 года в Монреале, Канада, победителем командного чемпионата мира 2023 года в Токио, Япония, и участницей Олимпийских игр 2026 года в Милане, Италия.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр ОИ-2018 (в командных и личных соревнованиях), двукратная чемпионка мира и Европы.