Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я хотела быть ею». Изабо Левито — о Евгении Медведевой

«Я хотела быть ею». Изабо Левито — о Евгении Медведевой
Комментарии

Американская фигуристка Изабо Левито рассказала, что в детстве мечтала стать похожей на россиянку Евгению Медведеву.

«Когда я росла, смотрела все прокаты Евгении Медведевой. Не то чтобы любила её… я хотела быть ею (смеётся)», — сказала Левито во время общения с фанатами в рамках мероприятиях Toast to Milan.

Изабо Левито является серебряным призёром чемпионата мира 2024 года в Монреале, Канада, победителем командного чемпионата мира 2023 года в Токио, Япония, и участницей Олимпийских игр 2026 года в Милане, Италия.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр ОИ-2018 (в командных и личных соревнованиях), двукратная чемпионка мира и Европы.

Материалы по теме
Бум на свадьбы в фигурке: Сакамото, Медведева и Мишина выходят замуж. Загитова следующая?
Бум на свадьбы в фигурке: Сакамото, Медведева и Мишина выходят замуж. Загитова следующая?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android