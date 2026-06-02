Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Медали не определяют человека». Илья Малинин — о своей истинной цели в спорте

«Медали не определяют человека». Илья Малинин — о своей истинной цели в спорте
Комментарии

Олимпийский чемпион в командном турнире 2026 года американский фигурист Илья Малинин рассказал, какие цели на самом деле преследует в профессиональной спортивной карьере.

— И давайте не будем забывать, вы всё же вернулись домой с золотой медалью в командном турнире.
— Да. И думаю, это как раз показало, что я действительно вложил больше сил в свою команду и пожертвовал своим индивидуальным турниром, чтобы выйти туда и сделать это ради команды, подарить им эту олимпийскую золотую медаль. Так что буду этим хвастаться, хочу, чтобы люди понимали, что я вложил весь свой риск в этот командный турнир.

Медали не определяют человека. Вот какое мышление у меня сейчас. Дело больше не в завоевании медалей. Я хочу изменить спорт. Хочу поднять фигурное катание на новый уровень внимания. Начинаю видеть это сейчас. Особенно со всеми остальными фигуристами, которые помогают в этом движении. Так много людей подходят ко мне и говорят, что я вдохновляю их кататься или вдохновляю их быть лучше как человек. Я так горжусь этим. Хочу, чтобы фигурное катание стало одним из крупнейших видов спорта и форм искусства в мире, — приводит слова Малинина Dazed.

Напомним, на ОИ-2026 Илья Малинин считался фаворитом в личном турнире, но по итогам выступлений занял лишь восьмое место.

Материалы по теме
Штаб Этери Тутберидзе начнёт сборы на своём катке 8 июня — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android