«Медали не определяют человека». Илья Малинин — о своей истинной цели в спорте

Олимпийский чемпион в командном турнире 2026 года американский фигурист Илья Малинин рассказал, какие цели на самом деле преследует в профессиональной спортивной карьере.

— И давайте не будем забывать, вы всё же вернулись домой с золотой медалью в командном турнире.

— Да. И думаю, это как раз показало, что я действительно вложил больше сил в свою команду и пожертвовал своим индивидуальным турниром, чтобы выйти туда и сделать это ради команды, подарить им эту олимпийскую золотую медаль. Так что буду этим хвастаться, хочу, чтобы люди понимали, что я вложил весь свой риск в этот командный турнир.

Медали не определяют человека. Вот какое мышление у меня сейчас. Дело больше не в завоевании медалей. Я хочу изменить спорт. Хочу поднять фигурное катание на новый уровень внимания. Начинаю видеть это сейчас. Особенно со всеми остальными фигуристами, которые помогают в этом движении. Так много людей подходят ко мне и говорят, что я вдохновляю их кататься или вдохновляю их быть лучше как человек. Я так горжусь этим. Хочу, чтобы фигурное катание стало одним из крупнейших видов спорта и форм искусства в мире, — приводит слова Малинина Dazed.

Напомним, на ОИ-2026 Илья Малинин считался фаворитом в личном турнире, но по итогам выступлений занял лишь восьмое место.