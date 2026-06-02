Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Яметова и Синицына сделали тройной аксель на удочках после перехода к Плющенко

Яметова и Синицына сделали тройной аксель на удочках после перехода к Плющенко
Комментарии

Российские фигуристки Вероника Яметова и Ксения Синицына исполнили на тренировке элемент «ультра-си» — параллельный тройной аксель на удочках после перехода в тренерский штаб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео исполнения элемента опубликовал Плющенко у себя в телеграм-канале.

18-летняя Вероника Яметова пришла в группу Плющенко в марте текущего года, 21-летняя Ксения Синицына – в мае. Яметова начинала карьеру в Екатеринбурге, в 2025 году она переехала в Москву и провела год в штабе Сергея Давыдова. Ксения Синицына до перехода к Плющенко тренировалась у Светланы Пановой в Москве.

Материалы по теме
Плющенко выполнил угрозу и отдал своих талантов другим странам. Ушли уже трое!
Плющенко выполнил угрозу и отдал своих талантов другим странам. Ушли уже трое!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android