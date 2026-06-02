Яметова и Синицына сделали тройной аксель на удочках после перехода к Плющенко

Российские фигуристки Вероника Яметова и Ксения Синицына исполнили на тренировке элемент «ультра-си» — параллельный тройной аксель на удочках после перехода в тренерский штаб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео исполнения элемента опубликовал Плющенко у себя в телеграм-канале.

18-летняя Вероника Яметова пришла в группу Плющенко в марте текущего года, 21-летняя Ксения Синицына – в мае. Яметова начинала карьеру в Екатеринбурге, в 2025 году она переехала в Москву и провела год в штабе Сергея Давыдова. Ксения Синицына до перехода к Плющенко тренировалась у Светланы Пановой в Москве.