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Евгения Медведева снялась в рекламе бренда одежды Вали Карнавал в образе шпионки

Евгения Медведева снялась в рекламе бренда одежды Вали Карнавал в образе шпионки
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламе новой спортивной коллекции бренда karnity, основательницей которого является блогер Валя Карнавал.

По сюжету рекламного ролика Медведева является секретным шпионом, Карнавал — капитаном «ангелов». Они должны спасти музей и произведения искусства от грабителей. Одеты девушки при этом в вещи из новой коллекции бренда. В неё вошли микро-топ, рашгард, боди и спортивные брюки.

Съёмки рекламы проводились в Мультимедиа Арт Музее – первом в России музее фотографии и современного искусства.

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