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«Хейтить ребёнка — это странно по мне». Медведева — о критике в адрес Александра Плющенко

«Хейтить ребёнка — это странно по мне». Медведева — о критике в адрес Александра Плющенко
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева встала на защиту 13‑летнего фигуриста Александра Плющенко, которого резко раскритиковали за неудачное выступление. На концерте артиста Димы Билана юный фигурист повторил партию своего отца, Евгения Плющенко, в номере, который в 2008 году принёс России победу на «Евровидении».

«Во-первых, хейтить ребенка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь. Это неправильно, будь то Саша Плющенко, будь то любой другой ребенок», — приводит слова Медведевой «Пятый канал».

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017) и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командные соревнования).

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