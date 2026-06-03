«Наконец-то». Аделия Петросян сходила на фильм о Майкле Джексоне

Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр — 2026 фигуристка Аделия Петросян сходила на фильм о певце Майкле Джексоне «Майкл» вместе с фигуристкой Маргаритой Базылюк.

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Фото: Из личного архива Аделии Петросян

«Наконец-то. Фильм о НЁМ. Спасибо актёру Джафару Джексону, сколько же труда стоит за такой работой», – написала Петросян в социальных сетях.

Напомним, короткая программа Аделии Петросян в сезонах 2023/2024 и 2025/2026 была поставлена под попурри из хитов Майкла Джексона.

На дебютной для себя Олимпиаде Аделия заняла итоговое шестое место, набрав по сумме двух программ 214,53 балла. Россиянка упала с четверного тулупа в произвольной программе. Весной 2026 года она приняла участие в шоу-туре Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».