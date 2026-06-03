Камила Валиева поделилась фото с отдыха в Пекине

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева в социальных сетях опубликовала фото с отдыха в Пекине. Спортсменка посетила Запретный город, а также поделилась снимками из ресторана на фоне здания штаб-квартиры Центрального телевидения Китая.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях по окончании завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.