«Сейчас клише навешаем, потом будем разбираться». Фетисов — о переходе сына Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении сына Евгения Плющенко сменить спортивное гражданство. Александр будет выступать за Азербайджан.

«Как я должен к этому относиться? Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим. Сколько ему лет? 13–15? Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Александру Плющенко 13 лет, он ни разу не выступал на международных соревнованиях. В мае Александр Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.