Евгения Медведева будет интервьюером на блогерской площадке ПМЭФ

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева станет интервьюером блогерской площадки VK на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает сообщает пресс-служба VK.

Приглашёнными гостями выступят Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Патрушев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и другие.

Интервью у них будут брать Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Евгения Медведева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Юлия Меньшова, Амиран Сардаров, Гар Дмитриев, Арсений Попов, Владимир Маркони, Алеко, Ксения Бородина.