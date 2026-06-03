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Евгения Медведева будет интервьюером на блогерской площадке ПМЭФ

Евгения Медведева будет интервьюером на блогерской площадке ПМЭФ
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева станет интервьюером блогерской площадки VK на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает сообщает пресс-служба VK.

Приглашёнными гостями выступят Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Патрушев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и другие.

Интервью у них будут брать Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Евгения Медведева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Юлия Меньшова, Амиран Сардаров, Гар Дмитриев, Арсений Попов, Владимир Маркони, Алеко, Ксения Бородина.

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