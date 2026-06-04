Антон Сихарулидзе посетил академию «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о визите президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе в академию «Ангелы Плющенко».
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
Фото: Личный архив Евгения Плющенко
«Вчера к нам в гости приезжал президент ФФКР и олимпийский чемпион в парном катании – Антон Тариэльевич Сихарулидзе.
Пообщался с двумя группами наших спортсменов: мастерами и кандидатами в мастера спорта. А также с нашими ребятами со спортивными разрядами. Нашими гостями – спортсменами из Китайской Народной Республики.
Пожелал удачи в новом сезоне, узнал, как живёт и тренируется академия «Ангелы Плющенко» на нашей спортивно-тренировочной базе в Горках-10.
Вся наша команда пожелала нашему президенту ФФКР – удачи и исполнения главной мечты для всех наших спортсменов на предстоящем конгрессе ISU на Тенерифе.
Пусть всё получится! Верим», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.