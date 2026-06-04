Антон Сихарулидзе посетил академию «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о визите президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе в академию «Ангелы Плющенко».

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

«Вчера к нам в гости приезжал президент ФФКР и олимпийский чемпион в парном катании – Антон Тариэльевич Сихарулидзе.

Пообщался с двумя группами наших спортсменов: мастерами и кандидатами в мастера спорта. А также с нашими ребятами со спортивными разрядами. Нашими гостями – спортсменами из Китайской Народной Республики.

Пожелал удачи в новом сезоне, узнал, как живёт и тренируется академия «Ангелы Плющенко» на нашей спортивно-тренировочной базе в Горках-10.

Вся наша команда пожелала нашему президенту ФФКР – удачи и исполнения главной мечты для всех наших спортсменов на предстоящем конгрессе ISU на Тенерифе.

Пусть всё получится! Верим», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.