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«Она скользит хуже половины моей группы». Федченко — о работе с Костылевой

«Она скользит хуже половины моей группы». Федченко — о работе с Костылевой
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Тренер Софья Федченко рассказала о работе с двукратной чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой.

«Сложно работать, когда разное понимание фигурного катания. Для Лены важно прыгать, и всё. Честно, она скользит хуже половины моей группы. Мои девочки были удивлены. По телевизору всё по-другому выглядит. Когда даёшь ей сложные связки, она бы могла это сделать классно, просто этим не очень любит заниматься, этому не уделялось время. Прыгать, прыгать, прыгать. Прыгает она высоко и уверенно, пока она с этим выигрывает, ей этого достаточно.

Я сразу понимала, что переход — это, по сути, шантаж предыдущего штаба пойти на условия, которые хочет её мама. Но и я ничего не теряла. Придёт, покатает, будет какой-то пиарчик в мире фигурного катания. Родители, конечно, немного удивлялись. От эмоциональности мамы Лены.

За день до того, как она ушла, у нас был конфликт. Лена не пришла на тренировку. А когда всё же пришла, то отказывалась выполнять упражнения, которые мы ей давали. У нас так не работает. Если согласован план работы, то нельзя сказать: «Я не хочу, мне лень, рука, нога, голова», — сказала Федченко в шоу «Каток».

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