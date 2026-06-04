«Стыдно такое писать». Ирина Костылева — о словах Федченко в адрес её дочери

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, прокомментировала слова российского тренера Софьи Федченко, что Елена на тренировках уделяет внимание только прыжковым элементам.

«Федченко решила напомнить о себе? Больше-то нечем? Так как перешли мы к Федченко тренироваться 22 декабря, а 27 декабря Софьи Анатольевны уже не было в России. Она улетела с Алинкой [Горбачёвой] на лечение в Германию. И, естественно, Лена не могла работать в полную силу в меру обстоятельств. 22 декабря 2025 года – это был пятый день после операции на правой ступне. У Лены стояли три шва и из ступни извлекли бородавку с фалангу большого пальца руки. О каком катании и прыжках может идти речь? Стыдно такое писать тренеру, который знал этот факт. Лена – герой, потому что вышла на пятый день на лёд после операции, понимая, что через месяц первенство России и надо потихоньку вкатываться.

Считаю, что своим постом Софья Анатольевна ещё раз скомпрометировала себя, а не меня. Итог-то мы все увидели на первенстве России. Я вообще не могу понять, зачем ей это сейчас? Кто ей это заказал? И самым интересным и заказным считаю фразу о вмешивании меня в тренировочный процесс. Конкретно о неделе тренировок: я приезжала под конец тренировок, минут на 30-40, с полной машиной вещей из Горок («Горки-10» — основная база «Ангелов Плющенко». – Прим. «Чемпионата»), которые перевозила в новую квартиру. Мне было не до тренировок.

Я была благодарна Софье Анатольевне и её маме, что дали Лене кров и лёд в такой тяжёлый период жизни, когда тренер [Евгений] Плющенко отказывал Лене в тренировках, а администрация академии «Ангелы Плющенко» отказывала в подготовке к первенству.

И чего там смотреть у Лены на тренировках? Если Лена до этого у Плющенко три недели болела с температурой 40. Я ничего не просила, ничего не видела. Считаю Софью Анатольевну умной женщиной, но некоторые её действия, как тот пост ночью 7 января и сейчас, не поддаются объяснению. Как вот этот, про Лену», — написала Ирина Костылева на своей странице в соцсетях.