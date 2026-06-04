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Софья Федченко — о питании своих учеников: в холодильнике есть всё что угодно

Софья Федченко — о питании своих учеников: в холодильнике есть всё что угодно
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Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко призналась, что ученики её тренерской группы не ограничены в питании.

«Ирина Костылева была удивлена происходящим и в каком-то разговоре мне сказала: «Я думала, что тут Алина [Горбачёва] ест только яблоки и пьёт воду». А Алина может пасту наворачивать, она вообще ест нормально. И когда все удивляются: «Вот Алину не кормят, она супертощая», я думаю: «Ну да, Алина три тысячи калорий в день ест, вообще не кормят».

Алина только-только травмировалась, и Лена [Костылева], когда приехала, весила больше, чем Алина. Мама [Ирина Костылева] говорила: «Смотри, Алина худая, ты тут у Софьи Анатольевны похудеешь». А у Софьи Анатольевны в холодильнике есть всё что угодно, и не в холодильнике — тоже… И Лена не особо худела», — сказала Федченко в шоу «Каток».

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