«Алина вообще могла остаться инвалидом». Софья Федченко — о травме Горбачёвой

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко рассказала о травме своей ученицы, бронзового призёра чемпионата России — 2025 Алины Горбачёвой.

«Там страшная была ситуация. Если мы не доехали бы в итоге до Германии и не сделали бы операцию, а продолжили бы ещё какие-то нагрузки, она [Горбачёва] вообще могла остаться инвалидом. Потому что нерв – мне доктор показал – он должен быть 3-4 мм, такая трубочка, а у неё был перетёрт до 1 мм. Практически полностью порвался нерв. Он отвечает за подвижность голеностопа. И она до операции стопу не могла поднимать.

И никто этому здесь не придавал значения. Меня очень удивило то, что там был самый простой тест: доктор просто пощекотал пальцами две ноги, а у неё разная чувствительность. Этого здесь в Москве не сделал никто.

Здесь все врачи проверяли только стабильность и говорили: ну да, колено нестабильное. Ну как бы – всё. И это грустно. Честно, очень грустно. И мне бы очень хотелось, чтобы таких историй не было. Потому что не у всех есть возможность полететь в Германию, лечиться в Германии или где-то ещё в других странах.

Хотелось бы всё-таки… либо чтобы наши врачи хотя бы говорили, что они не знают и что нужно обратиться куда-то ещё. Потому что все очень уверенно говорили, что всё хорошо. Не было людей, которые бы сказали: ребят, мы не уверены, надо ещё какое-то экспертное мнение, давайте вы куда-то обратитесь. Нет, говорили: да тут всё хорошо. Вплоть до того, что она вообще придуривается. Я говорю: да, конечно. Не прям, что придуривается, но что это всё не так серьёзно, как она описывает. Я говорю: да, конечно, она дурочка, она не хочет на чемпионате России выступать, на Кубке Первого канала, ей же делать нечего – она решила погулять», — сказала Федченко в шоу «Каток».