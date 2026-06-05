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Ирина Роднина: как можно какой-то город назвать спортивной столицей?

Ирина Роднина: как можно какой-то город назвать спортивной столицей?
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Легендарная советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала разговоры о возможном статусе Санкт-Петербурга как футбольной столицы страны.

«По моим понятиям есть просто столица, а дальше со всякими прилагательными. Есть столица государства, а дальше есть города, которые больше или меньше чего-то развивают и достигают. У нас Питер то культурная столица, то северная, то теперь футбольная. А есть еще и бандитский Петербург. Ну, что мы запутались?

Есть команда. Клуб «Зенит» давно всем известен: результатами, болельщиками и теперь еще своей спортивной ареной. Как можно какой-то город назвать спортивной столицей? Видов спорта полно. Как можно определить, если у одних развито одно, а у других — другое», — приводит слова Родниной Sport 24.

Ирина Роднина — одна из самых титулованных фигуристок в истории, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, многократная чемпионка мира и Европы. В настоящее время занимается общественной и политической деятельностью.

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