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Роман Ротенберг рассказал, как привёл дочь в фигурное катание

Роман Ротенберг рассказал, как привёл дочь в фигурное катание
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как привёл дочь в фигурное катание.

«Да [дочь занимается в «Ангелах Плющенко»], — сказал Ротенберг. — Так же, как и сына, я поставил дочку на коньки. Также мы ходили на лёд. Я считаю, что это правильно для здоровья ребенка. Не только для профессиональных занятий спортом. Уже наши дети выберут сами. Надо дать все возможности. Когда им будет 18 лет, можно спокойно выбирать любую профессию. Главное — дать возможность учиться, дать хорошую школу», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Ранее Ротенберг пригласил американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов

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