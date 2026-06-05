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Роднина оценила возможность попадания Трусовой и Валиевой в сборную

Роднина оценила возможность попадания Трусовой и Валиевой в сборную
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева могут войти в сборную России по результатам соревнований.

«Состава пока и не может быть. Для этого есть соревнования. Если будут соответствующие результаты, будут участвовать в них, то да [могут войти в состав], из этого нужно будет исходить», — приводит слова Родниной ТАСС.

Напомним, Камила Валиева и Александра Игнатова возобновили спортивную карьеру. Александра Игнатова вернулась в профессиональный спорт после рождения ребёнка, Камила Валиева — по завершении дисквалификации.

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